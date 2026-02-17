I droni hanno individuato un foro e un teatro di un’antica città romana sconosciuta a Fioccaglia, causando sorpresa tra gli archeologi. Durante le loro ispezioni, le macchine volanti hanno catturato immagini sorprendenti di strutture nascoste sotto la vegetazione, aprendo nuove prospettive sulla presenza di insediamenti antichi lungo la celebre strada romana.

Droni Svelano un’Antica Città Romana lungo la Via Appia: Scoperti Foro e Teatro a Fioccaglia. Una scoperta straordinaria sta riscrivendo la storia dell’antica Via Appia. Droni e sofisticate analisi geofisiche hanno rivelato l’esistenza di un foro urbano e un teatro monumentale nel sito di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino. La ricerca, coordinata dall’Università del Salento e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, suggerisce che il sito potrebbe corrispondere all’antica Forum Aemilii, un importante centro romano. Un Tesoro Nascosto Rivelato dalla Tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli studiosi dell’Università del Salento hanno scoperto le antiche rovine della Fioccaglia sulla via Appia, perché hanno usato droni e tecniche di geofisica per esplorare il terreno.

Un’équipe dell’Università del Salento, guidata dal professor Giuseppe Ceraudo, ha scoperto un teatro romano sepolto lungo la Via Appia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.