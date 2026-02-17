Via Appia | droni rivelano foro e teatro di un’antica città romana sconosciuta a Fioccaglia
I droni hanno individuato un foro e un teatro di un’antica città romana sconosciuta a Fioccaglia, causando sorpresa tra gli archeologi. Durante le loro ispezioni, le macchine volanti hanno catturato immagini sorprendenti di strutture nascoste sotto la vegetazione, aprendo nuove prospettive sulla presenza di insediamenti antichi lungo la celebre strada romana.
Droni Svelano un’Antica Città Romana lungo la Via Appia: Scoperti Foro e Teatro a Fioccaglia. Una scoperta straordinaria sta riscrivendo la storia dell’antica Via Appia. Droni e sofisticate analisi geofisiche hanno rivelato l’esistenza di un foro urbano e un teatro monumentale nel sito di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino. La ricerca, coordinata dall’Università del Salento e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, suggerisce che il sito potrebbe corrispondere all’antica Forum Aemilii, un importante centro romano. Un Tesoro Nascosto Rivelato dalla Tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Archeologia hi-tech: droni e geofisica svelano l’antica Fioccaglia sulla via Appia
Gli studiosi dell’Università del Salento hanno scoperto le antiche rovine della Fioccaglia sulla via Appia, perché hanno usato droni e tecniche di geofisica per esplorare il terreno.
Équipe di Unisalento svela una città romana sepolta lungo la Via Appia
Un’équipe dell’Università del Salento, guidata dal professor Giuseppe Ceraudo, ha scoperto un teatro romano sepolto lungo la Via Appia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Archeologia hi-tech a Flumeri (AV): prospezioni e droni rivelano la città scomparsa di Fioccaglia sull’Appia; Archeologia hi-tech: droni e prospezioni dell'Unisalento rivelano la città romana scomparsa di Fioccaglia a Flumeri; Via Appia – la scoperta di un Foro e un Teatro nella città scomparsa; E' splendido. Scoperta ora con i droni. Guardate cosa c'è di grigio sotto i prati. E' un'intera cittadina romana che pulsa ancora nei reticoli del sottosuolo, nella sua perfezione. Qual è la sua storia? E ora che si farà? Perchè riappaiono città romane perdute? L'ap.
Archeologia hi-tech a Flumeri: prospezioni e droni rivelano la città scomparsa di Fioccaglia sulla Via AppiaIndagini geofisiche e rilievi con droni dotati di sensori termici e multispettrali, condotte dall’Università del Salento in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per ... giornaledipuglia.com
Scoperti foro e teatro lungo la Via Appia, i droni individuano un’antica città romanaForo e teatro scoperti a Fioccaglia con i droni cambiano il racconto della romanizzazione dell’Irpinia, mostrando una città viva lungo la Via Appia ... siviaggia.it
Dal web, anni 70. Via Appia Nuova, altezza Viale Furio Camillo. Due vetture Urbinati della Stefer si incrociano davanti al mitico deposito (ora è sito un Centro Commerciale). Un ricordo indelebile di una Roma che non c’è più (oggi sono 46 anni dalla soppressi - facebook.com facebook