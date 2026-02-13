Équipe di Unisalento svela una città romana sepolta lungo la Via Appia

Un’équipe dell’Università del Salento, guidata dal professor Giuseppe Ceraudo, ha scoperto un teatro romano sepolto lungo la Via Appia. La scoperta si è verificata nel sito archeologico di Floccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino. Durante gli scavi, sono emersi i resti di un edificio antico che testimoniano la presenza di un centro culturale di epoca romana.

Con droni dotati di sensori e indagini geofisiche, i ricercatori hanno individuato un foro e un teatro, aprendo così un nuovo capitolo della storia della romanizzazione in Irpinia Campagne di scavo risalenti agli anni Ottanta avevano portato alla scoperta di un decumano basolato e di una domus di lusso con decorazioni in primo stile pompeiano, ma i risultati della recente attività archeologica consentono di definire con precisione quasi geometrica il ruolo e il rango dell’insediamento che sorgeva in un punto strategico della Via Appia e dal quale aveva origine la via Aemilia (del resto per alcuni studiosi Floccaglia era l’antica Forum Aemilii).🔗 Leggi su Lecceprima.it

Questa pomeriggio, lungo la statale 7 Appia in località Sferracavallo, un’auto è uscita di strada e ha colpito il guardrail.

Un incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Appia, a Castel del Lago, frazione di Venticano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Équipe di Unisalento svela una città romana sepolta lungo la Via AppiaCon droni dotati di sensori e indagini geofisiche, i ricercatori hanno individuato un foro e un teatro, aprendo così un nuovo capitolo della storia della romanizzazione in Irpinia ... lecceprima.it

Fondi dalla Regione allo spin-off Unisalento, acquisiti gli atti dalla FinanzaLa Guardia di Finanza di Lecce negli uffici della Regione la scorsa settimana per acquisire gli atti su un finanziamento (di circa un milone e mezzo di euro) destinato allo spin-off di Unisalento, Eka ... quotidianodipuglia.it

Indagini dell’Università del Salento individuano Foro e Teatro lungo la Via Appia, confermando l’importanza storica del centro - facebook.com facebook

#Roma Via Appia Antica — 2,300 years of infrastructure that still works x.com