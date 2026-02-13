Équipe di Unisalento svela una città romana sepolta lungo la Via Appia
Un’équipe dell’Università del Salento, guidata dal professor Giuseppe Ceraudo, ha scoperto un teatro romano sepolto lungo la Via Appia. La scoperta si è verificata nel sito archeologico di Floccaglia, nel territorio di Flumeri, in provincia di Avellino. Durante gli scavi, sono emersi i resti di un edificio antico che testimoniano la presenza di un centro culturale di epoca romana.
Con droni dotati di sensori e indagini geofisiche, i ricercatori hanno individuato un foro e un teatro, aprendo così un nuovo capitolo della storia della romanizzazione in Irpinia Campagne di scavo risalenti agli anni Ottanta avevano portato alla scoperta di un decumano basolato e di una domus di lusso con decorazioni in primo stile pompeiano, ma i risultati della recente attività archeologica consentono di definire con precisione quasi geometrica il ruolo e il rango dell'insediamento che sorgeva in un punto strategico della Via Appia e dal quale aveva origine la via Aemilia (del resto per alcuni studiosi Floccaglia era l'antica Forum Aemilii).
