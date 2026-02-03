Oltre mille alloggi a canone calmierato in Emilia-Romagna al via il nuovo bando regionale

Oltre mille alloggi a canone calmierato arriveranno presto in Emilia-Romagna. La regione ha lanciato un nuovo bando per ristrutturare e mettere a disposizione degli inquilini 157 case pubbliche a Bologna. Le abitazioni sono destinate a famiglie e cittadini con reddito medio-basso e si aggiungono a un piano più ampio di interventi per aumentare l’offerta di case a prezzi accessibili. I lavori partiranno nei prossimi mesi, offrendo una soluzione concreta a chi cerca una casa a costi contenuti.

Casa e affitti calmierati tornano al centro delle politiche regionali. A Bologna sono 157 gli alloggi pubblici che saranno ristrutturati e resi disponibili nei prossimi mesi per cittadine, cittadini e famiglie a reddito medio-basso. Il nuovo bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratrici e lavoratori a reddito medio-basso.

