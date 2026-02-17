A Bergamo, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver rotto i vetri di alcune auto in sosta e aver rubato oggetti, grazie alle segnalazioni dei cittadini. Le indagini hanno portato alla cattura dell’uomo, che agiva insieme a un complice ancora ricercato. Gli agenti hanno recuperato alcuni degli oggetti trafugati, trovandoli nelle sue disponibilità.

LE INDAGINI. Il fermo dopo alcune segnalazioni dei cittadini. L’uomo agiva con un complice che è ricercato. La polizia di Stato di Bergamo ha arrestato nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio un uomo italiano di 47 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato dopo una segnalazione alla sala operativa della questura per furti su autovetture in sosta nel parcheggio pubblico di via San Giovanni Bosco, nell’area ex Gasometro a Bergamo. Le volanti hanno rintracciato l’uomo nelle immediate vicinanze del luogo dei misfatti. Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica: l’uomo, insieme a un complice in corso di identificazione, avrebbe infranto i vetri di alcune auto e rubato effetti personali lasciati all’interno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Vetri rotti e oggetti rubati dalle auto in sosta: 47enne arrestato a Bergamo

Manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all'interno delle vetture: 18enne arrestatoUn 18enne è stato arrestato nella notte a Pescara dagli agenti della squadra volante per aver infranto i vetri di auto in sosta e rubato denaro all’interno.

Stazione TAV Afragola, raid nella notte: vetri rotti e auto svaligiateNella notte, la stazione TAV di Afragola è stata oggetto di un raid vandalico nel parcheggio, con vetri rotti e auto svaligiate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.