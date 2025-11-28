Roma-Napoli | Koné verso il recupero dubbio in attacco per Gasp Conte verso la conferma del tridente Sky Sport

Archiviata la parentesi europea, tutte le luci in casa Napoli e Roma sono puntate sulla sfida di domenica sera all’Olimpico (ore 20:45) valida per la 13esima giornata di Serie A. Gli azzurri si presenteranno nella Capitale orfani di Lukaku, Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Gutierrez. La squadra giallorossa, dal canto suo, dovrà rinunciare sicuramente ad Angelino e Dovbyk ma è in forse anche Manu Koné. A due giorni dalla partita, i colleghi di Sky Sport si soffermano sugli undici titolari che potrebbero mandare in campo Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Roma-Napoli, le probabili formazioni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport)

