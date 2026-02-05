I tifosi del Milan restano con il fiato sospeso. Leao, Pulisic e Saelemaekers continuano a lavorare con il dubbio sulla loro presenza contro il Pisa. Le condizioni dei tre giocatori non sono chiare e ancora non si sa chi riuscirà a recuperare in tempo per la partita. I medici stanno monitorando da vicino le loro condizioni, ma la decisione finale arriverà solo all’ultimo momento. La squadra aspetta novità per sapere chi potrà scendere in campo.

Nell'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola si parla tanto di Milan, anche in vista della trasferta contro il Pisa in programma il 13 febbraio. Dopo la vittoria di Bologna, i rossoneri avranno ben dieci giorni per preparare la prossima sfida, complice il rinvio del match contro il Como. Allegri ha già le idee chiare, l'obiettivo è recuperare più giocatori possibili. Ieri seduta defaticante, poi tre giorni di riposo per i giocatori del Milan. Allegri ha voluto concedere qualche giorno in più di libertà per consentire ai giocatori di recuperare energie. L'intento è quello di avere al meglio Leao e Pulisic, entrambi non sono scesi in campo contro il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Pisa-Milan, Saelemaekers ancora in dubbio: ecco come stanno Leao e Pulisic

Approfondimenti su Pisa Milan

Il Milan si trova di nuovo ad affrontare problemi di infortuni.

Il Milan si presenta a Bologna con diversi problemi di formazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pisa Milan

Argomenti discussi: Infortunio per Saelemaekers, salta Bologna-Milan: quando torna? Quante partite salta? I tempi di recupero; Milan, le ultime verso il Pisa: due rientri e un dubbio per Allegri; Milan, più serio del previsto il problema muscolare di Saelemaekers: salta Bologna e Pisa; Saelemaekers verso il forfait per Bologna-Milan. Neanche Pulisic è al top: le ultime da Milanello.

Milan, le ultime verso il Pisa: due rientri e un dubbio per AllegriIl Milan continua a rincorrere l'Inter, ma prima c'è da svuotare l'infermeria. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , i rossoneri ritroveranno contro il Pisa sia ... fantacalcio.it

Verso Bologna-Milan, Allegri: Saelemaekers out. Pulisic da valutare, Leo ci saràQueste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan. Bollettino: Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore ... milannews.it

In #A11, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, stanotte martedì 3 febbraio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A11/Firenze nord e l'allacciamento A1 verso Pisa. Contestualmente, sarà c x.com

Parte la mobilitazione verso il referendum. A Pisa siamo nel Comitato per il NO e, come Partito Democratico, vogliamo contribuire con una campagna capillare nei circoli e nei territori. Nelle prossime settimane racconteremo appuntamenti, materiali utili e occa facebook