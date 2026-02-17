Alexis Saelemaekers torna in campo dopo aver saltato due partite, perché si è ripreso da un infortunio. L’allenatore Allegri ha deciso di farlo scendere in campo contro il Como domani sera a San Siro, anche se il suo stato di forma resta un’incognita. Il centrocampista belga, nato nel 1999, si è allenato con il gruppo e potrebbe essere titolare, ma l’allenatore sta ancora valutando se schierarlo fin dall’inizio.

Il centrocampista belga, classe 1999, ieri si è infatti allenato in gruppo a Milanello. Pertanto, è recuperato per la partita contro i lariani. Saelemaekers, come si ricorderà, era uscito all'80' di Milan-Lecce, lo scorso 18 gennaio, per un risentimento all'adduttore sinistro. Ha giocato la partita successiva, quella dello stadio 'Olimpico' contro la Roma, salvo poi arrendersi all'intervallo. Il numero 56 rossonero, pur senza lesioni, è stato assente praticamente tre settimane perché ha saltato le successive due trasferte del Milan, quelle contro Bologna e Pisa. Ora, finalmente, il ritorno ad allenamenti regolari con i compagni e la possibilità di scendere in campo tra poco più di 24 ore contro il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: contro il Como ci sarà. Anche se c’è un dubbio

