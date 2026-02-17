verso le elezioni bollate e il dopo vassallo

A causa di un cambio di programmazione, le elezioni a Bollate si terranno tra poche settimane, probabilmente il 24 e 25 maggio. La decisione, ancora non confermata ufficialmente, arriva dopo settimane di attese e discussioni tra le varie fazioni politiche del paese. La città si prepara a un voto che potrebbe decidere il futuro amministrativo, con alcuni candidati già in campagna elettorale e altri in attesa di ufficializzare le proprie liste.

La data non è ancora ufficiale, ma secondo indiscrezioni si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio quindici giorni dopo. In attesa dell’ufficialità a Bollate le forze politiche scoprono le carte. L’appuntamento con le urne è molto atteso perché il sindaco attuale Francesco Vassallo, esponente del Partito Democratico, eletto per la prima volta nel 2016 e poi rieletto, non potrà più ricandidarsi per un terzo mandato amministrativo. Ce la farà il centrosinistra a restare al governo cittadino o ci sarà un ribaltone? I candidati sindaco ufficiali per il momento sono due, Fabio Boniardi sostenuto dalla coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e lista Lombardia Ideale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti.

