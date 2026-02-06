Arezzo verso le elezioni Giorgi | Costruire un patto per il cambiamento
Arezzo si avvicina alle elezioni e il clima politico si fa più acceso. Giuseppe Giorgi, vicepresidente dell’assemblea provinciale del Pd, invita a lavorare insieme per cambiare. Dice che bisogna ascoltare di più e costruire un fronte comune, unendo le forze per affrontare le sfide che arrivano. La città si prepara a un confronto importante, con i partiti che cercano di mostrare il loro volto più unito.
Si intensifica il dibattito politico ad Arezzo in vista delle prossime sfide elettorali. Giuseppe Giorgi, vice presidente dell'assemblea provinciale Pd Arezzo, racconta l'importanza dell'ascolto e della costruzione di un patto per il cambiamento all'insegna dell'unità e della comunità. Di seguito.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
