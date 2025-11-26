Miretti e quella prima volta in Bodo Glimt Juve | un ‘battesimo’ europeo per il classe 2003 all’Aspmyra Stadion Quel dato non mente

Miretti ha raggiunto un primo traguardo in Champions League in Bodo Glimt Juve: quel dato non mente relativo al centrocampista classe 2003. La folle notte di Bodø, conclusasi con una vittoria al cardiopalma per 3-2, non ha consegnato alla Juventus solo tre punti vitali per la classifica europea, ma ha anche restituito il sorriso a uno dei talenti più cristallini del vivaio bianconero. Fabio Miretti è tornato a essere decisivo. Schierato titolare a sorpresa da Luciano Spalletti, il centrocampista italiano ha risposto con una prestazione di qualità, impreziosita dall'assist al bacio per il gol del momentaneo 2-1 di Weston McKennie.

#Yildiz: “Prima della partita non sapevo di non giocare, ma questa è una decisione di #Spalletti. Contento della vittoria e di aver aiutato un po’ la squadra. Peccato per gol annullato a #Miretti: ha fatto una bella partita e il mio assist sarebbe stata la ciliegina sull - facebook.com Vai su Facebook

Miretti supera l'esame, Adzic no: come è andata la partita delle 'sorprese' di Spalletti - Il classe 2003 e il classe 2006 sono scesi in campo dal primo minuto contro il Bodo, con risultati diametralmente opposti. Lo riporta ilbianconero.com

PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-JUVE 2-3: Horror Adzic, Miretti illuminante e David decisivo - it: Adzic sbaglia tutto, Miretti conquista Spalletti ... Come scrive calciomercato.it

Bodo/Glimt-Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: Yildiz entra e cambia volto al match, Miretti convincente dal 1' - Perin 6 – Sul gol iniziale riesce solo a respingere parzialmente con il piede, senza evitare che la palla superi la linea. Lo riporta tuttojuve.com