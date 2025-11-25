Bodo Glimt Juve | peggiorano le condizioni del campo! Gli aggiornamenti sul terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion

a causa delle nevicate. Le condizioni climatiche estreme di Bodø hanno raggiunto il loro culmine proprio a poche ore dal calcio d'inizio del match di Champions League tra BodøGlimt e Juventus. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, l' Aspmyra Stadion si sta attualmente ricoprendo di neve, complicando ulteriormente la gestione del manto sintetico. Ma la partita non sarebbe a rischio. Il campo innevato: un'ulteriore difficoltà ambientale. Gran parte del terreno di gioco è ora innevato, aggiungendo un ulteriore elemento di difficoltà a una partita già resa insidiosa dal sintetico e dal freddo polare.

