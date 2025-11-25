Bodo Glimt Juve | peggiorano le condizioni del campo! Gli aggiornamenti sul terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion

a causa delle nevicate. Le  condizioni climatiche estreme  di  Bodø  hanno raggiunto il loro  culmine  proprio a poche ore dal  calcio d’inizio  del match di  Champions League  tra  BodøGlimt  e  Juventus. Stando a quanto rivelato da  Sky Sport, l’ Aspmyra Stadion  si sta attualmente  ricoprendo di neve, complicando ulteriormente la  gestione  del  manto sintetico. Ma la partita non sarebbe a rischio. Il campo innevato: un’ulteriore difficoltà ambientale. Gran parte del  terreno di gioco  è ora  innevato, aggiungendo un  ulteriore elemento di difficoltà  a una partita già resa  insidiosa  dal  sintetico  e dal  freddo polare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

