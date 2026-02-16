Bodo Glimt Inter rivoluzione in Norvegia | Chivu ne cambia sette Riposa la ThuLa chance per Bonny e Diouf? Ultime

Cristian Chivu ha deciso di apportare sette modifiche alla formazione dell'Inter in vista della partita contro il Bodo Glimt, giocata in Norvegia. La scelta nasce dalla necessità di dare spazio a nuovi giocatori e di testare diverse soluzioni tattiche. Tra le variazioni più significative, si segnala il riposo della ThuLa, che apre le porte a Bonny e Diouf di esordire dal primo minuto.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, Cristian Chivu prepara la rivoluzione in vista della sfida in Norvegia: sono 7 i cambi all'orizzonte. A poche ore dalla sfida d'andata dei playoff di Champions League, l'aria in casa nerazzurra è di profonda trasformazione. Secondo quanto riferito da Andrea Paventi ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu sta preparando una rotazione massiccia per la trasferta norvegese contro il BodøGlimt, una mossa necessaria per gestire le energie dopo le fatiche del derby d'Italia che ha portato l'Inter a 61 punti.