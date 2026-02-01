Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo Slam agli Australian Open. Ha battuto Novak Djokovic in una finale intensa, conclusa in quattro set. Djokovic, che sembrava vicino alla vittoria, viene eliminato inaspettatamente, lasciando spazio al giovane spagnolo. La partita è stata una sfida dura, ma alla fine Alcaraz ha mostrato carattere e talento.

Carlos Alcaraz ha conquistato il primo titolo del Grande Slam della sua carriera, imporsi agli Australian Open con una vittoria combattuta e memorabile contro Novak Djokovic. Il match, disputato al Rod Laver Arena di Melbourne, si è concluso dopo quattro set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 7-6(5), in una sfida che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso per oltre tre ore. L’undicesimo numero uno del mondo ha superato il campione in carica, che cercava il 23° titolo Slam della sua carriera, in una partita che ha messo in evidenza la maturità tennistica del 20enne spagnolo, già considerato il futuro del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alcaraz si impone ai campionati australiani, Djokovic eliminato dopo un'attesa sfida in quattro set.

Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic in finale agli Australian Open, conquistando il suo primo titolo a Melbourne.

Questa mattina, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, si gioca la finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

