Verizon rende ancora più difficile sbloccare il tuo telefono già pagato

Verizon ha modificato le regole per sbloccare i telefoni già pagati, rendendo più complicato il processo. La causa è l’aggiornamento delle politiche di sblocco, che ora prevedono nuove restrizioni e tempi di attesa più lunghi per gli utenti. Ad esempio, chi ha acquistato un telefono con un contratto postpagato dovrà attendere più giorni prima di poterlo usare con altri operatori.

verizon ha aggiornato la politica di sblocco dei dispositivi acquistati tramite contratto postpagato, introducendo nuove condizioni e tempi di attesa. l'intervento riguarda pagamenti online, tramite l'app ufficiale o rivenditori autorizzati, e comporta una finestra necessaria prima di poter utilizzare il dispositivo su una rete diversa. questo testo sintetizza le modifiche, le motivazioni dichiarate e le reazioni degli utenti. verizon: aggiornamento della politica di sblocco dei dispositivi postpaid. le nuove norme prevedono una finestra di attesa di 35 giorni per i dispositivi pagati online tramite my verizon app o tramite rivenditori autorizzati.