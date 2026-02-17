Vento e pioggia il maltempo non lascia Bari | allerta meteo fino alle 20

Il vento forte e la pioggia battente hanno colpito Bari, causando disagi lungo le strade e nelle zone più esposte. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo fino alle 20 di questa sera, segnalando il rischio di temporali intensi sulla zona centrale adriatica della Puglia. Gli abitanti della città si preparano a ulteriori rovesci e raffiche di vento che potrebbero peggiorare le condizioni già critiche.

Continua il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il rischio temporali sulla Puglia Centrale Adriatica dalle 14 di oggi, martedì 17 febbraio, e per le 6 ore successive. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolaresulla Puglia orientale. In città è presente un forte vento che sta imperversando lungo le zone più esposte alle coste. Il mare risulta molto agitato. Le robuste correnti stanno colpendo soprattutto sul lungomare: gli schizzi delle onde stanno raggiungendo anche le carreggiate, rendendo più complesso il transito per gli automobilisti e i pedoni.

Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in ToscanaLa Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 9 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e l’Arcipelago toscano.

Insiste il maltempo con pioggia, vento e mareggiate: emessa nuova allerta meteoDomani l’Italia dovrà fare i conti con un’altra giornata di pioggia, vento e mareggiate.

