Venezia il centrodestra e il falso dilemma Zaia sì-Zaia no

A poche settimane dal voto per il nuovo sindaco di Venezia, il centrodestra si trova ancora senza un candidato ufficiale. La causa è la mancanza di un accordo tra le diverse forze che compongono la coalizione, mentre alcuni esponenti chiedono un nome forte, altri preferiscono evitare decisioni affrettate. La discussione si concentra soprattutto tra i sostenitori di Zaia e chi propone alternative, rendendo difficile definire una linea comune.

VENEZIA - A ormai non molte settimane dal voto per il nuovo sindaco di Venezia, il centrodestra non ha ancora scelto il proprio candidato. Una delle ragioni che viene fatta circolare per giustificare questa lunga attesa rimanda al nome di Zaia. Se non abbiamo ancora deciso, si fa sapere, è perché l’ex governatore non ha ancora sciolto la riserva: si candida o no a sindaco? In realtà le probabilità che Zaia si cimentasse nell’agone elettorale lagunare sono state sempre molto scarse. E in questo momento lo sono ancora di più. Diciamo pure tendenti allo zero. Perché innanzitutto nessuno glielo ha mai chiesto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Il leader del centrodestra Zaia invita a superare le esitazioni sui temi civili e dell’eutanasia, sottolineando l’importanza di affrontare con coraggio queste questioni.

