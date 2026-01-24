Zaia | Sui temi civili il centrodestra butti il cuore oltre l’ostacolo

Il leader del centrodestra Zaia invita a superare le esitazioni sui temi civili e dell’eutanasia, sottolineando l’importanza di affrontare con coraggio queste questioni. In un contesto di discussione politica, il suo appello invita a considerare con attenzione e responsabilità le tematiche legate ai diritti civili, evidenziando la necessità di un confronto aperto e rispettoso.

RIVISONDOLI (L'AQUILA) – "Sui temi dei diritti civili ed eutanasia io credo che non sono di dominio di qualcun altro, dobbiamo avere il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo". Lo ha detto l'ex governatore del Veneto e storico esponente leghista, Luca Zaia (foto), intervenendo oggi in videocollegamento alla manifestazione organizzata dal suo partito a Rivisondoli, in provincia dell'Aquila.

