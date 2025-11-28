Bergamo turismo record nel 2025 | Non si parli di overtourism Ma case vacanze e B&B registrano un +146%

Bergamo. Riscoprendosi sempre più internazionale, la Bergamasca può celebrare un nuovo anno d’oro per il turismo. Il settore nel 2025 macina record, ma si trova ad affrontare il boom dell’extralberghiero che, a questo punto si può davvero dire, ha cambiato gli equilibri dell’accoglienza. Nei primi 10 mesi del 2025 risultati senza precedenti si sono registrati negli arrivi ( +8% rispetto al 2024) e nelle presenze ( +8,2% ). Evidenze che affiorano dal report presentato giovedì mattina, 27 novembre, da Visit Bergamo. Si parla di poco meno di 100 mila nuovi turisti sul territorio, con una stima di circa 200 mila pernottamenti in più nelle strutture ricettive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il turismo a Bergamo cresce ancora, così come nelle valli Brembana e Imagna, dove sono passati 134mila turisti nel 2025, da gennaio a ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

Turismo, Bergamo vola: 2025 da record tra crescita internazionale e montagne in forte ripresa Vai su X

Turismo, Bergamo vola: 2025 da record tra crescita internazionale e montagne in forte ripresa - Il turismo bergamasco nel 2025 registra una crescita solida: +8% negli arrivi e +8,2% nelle presenze, con Bergamo città in forte accelerazione. Scrive ecodibergamo.it

Turismo, a Bergamo un’altra estate da record. Ad agosto atteso un balzo dell’11,8% - Dal 1° al 16 luglio l’occupazione delle camere d’albergo nel capoluogo ha registrato il 77,6%, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2024, mentre nei comuni della Grande Bergamo ... Scrive ecodibergamo.it

Traffico record e nuove rotte europee: Wizz Air punta su Orio al Serio - Con oltre 7mila voli e più di 1,4 milioni di passeggeri, il 2025 è un anno record per Wizz Air a Bergamo. Secondo italiaatavola.net