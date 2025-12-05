Istat Pil Italia 2025 a +0,5% dal +0,7 del 2024 a +0,8% nel 2026 disoccupazione in calo a 6,2% 6,1% il prossimo anno

L’Istat ha riassunto in un rapporto la situazione economica dell’Italia, associando le previsioni per il prossimo anno, che vedono un Pil in leggera crescita e un’anomalia nell’occupazione. Le previsioni Istat sull’economia italiana per il 2025 e il 2026 mostrano una crescita debole e un’occu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Istat, Pil Italia 2025 a +0,5% dal +0,7 del 2024, a +0,8% nel 2026, disoccupazione in calo a 6,2%, 6,1% il prossimo anno

