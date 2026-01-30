Il Pil cresce dello 0,7% nel 2025

L’Italia si prepara a chiudere il 2025 con una crescita del Pil dello 0,7%, secondo le stime dell’Istat pubblicate oggi. La cifra rappresenta un leggero aumento rispetto alle previsioni fatte a giugno dello scorso anno, che erano inferiori. La buona notizia arriva in un momento di incertezza economica, e mette in luce un segnale di ripresa per il paese.

Nel 2025 il Pil in Italia – espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020 e corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato – è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024 (nel 2025 ci sono state tre giornate lavorative in meno rispetto al 2024). La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,3%. Nel quarto trimestre del 2025 l'Istat stima che il Pil in Italia sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% in termini tendenziali.

Nel 2026, la Toscana continuerà a mostrare una crescita economica moderata, con un incremento dello 0,62%.

BANCA D’ITALIA: PIL REGIONALE IN RIALZO DOPO 3 ANNI DI CALO | 14/11/2025

