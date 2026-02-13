Vede il ladro fuggire con la sua bici e chiama il 112 | preso

Vede il ladro fuggire con la sua bici davanti a un negozio di via Garibaldi a Milano e chiama immediatamente il 112: l’uomo è stato subito arrestato. Pensava fosse un gioco da ragazzi mettere a segno un furto di una bicicletta, ma qualcosa è andato storto.

Pensava fosse un gioco da ragazzi mettere a segno un furto di una bicicletta, ma qualcosa è andato storto. I carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un 37enne originario del trevigiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per reati specifici per tentato furto aggravato. La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio a Padova, in via Bembo. Una donna, dopo aver raggiunto uno studio medico, ha parcheggiato la propria bicicletta elettrica all’interno del cortile, assicurandola con una catena in acciaio. Poco dopo, mentre si trovava all’interno dell’ambulatorio, ha notato dalla finestra un uomo che, con una mossa fulminea, si è avvicinato alla bici e, utilizzando una grossa tenaglia, ha tranciato di netto la catena, impossessandosi del mezzo e dirigendosi verso l’uscita.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ha assistito a un tentativo di furto con scasso in un negozio di Padova e ha immediatamente chiamato il 113.

