Gli anarchici hanno causato nuovi sabotaggi alle ferrovie, provocando un blocco totale della circolazione dei treni ieri. La decisione di colpire le linee ferroviarie arriva in un momento di alta tensione, mentre si avvicinano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Durante l’azione, alcuni treni sono stati fermati e i passeggeri sono rimasti in stazione per ore, con ritardi fino a 140 minuti.

Si alza il livello della tensione in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e, dopo gli annunci nei giorni scorsi da parte di anarchici e antagonisti, dalle parole si è passati ai fatti con nuovi sabotaggi alla linea ferroviaria che hanno paralizzato la circolazione dei treni nella giornata di ieri con ritardi fino a 140 minuti. La polizia ha accertato che è stato manomesso un pozzetto con cavi della linea bruciati nei pressi della zona Salaria a Roma mentre si è verificato un secondo episodio alla periferia di Roma con conseguenze sul traffico dei treni nelle linee di alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giochi, escalation anarchica. Nuovi sabotaggi alle ferrovie

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati scoperti due nuovi attentati alle linee ferroviarie vicino Bologna.

Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà danni ai responsabili dei sabotaggi alle ferrovie avvenuti ieri.

