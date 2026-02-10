Due notti dopo gli attacchi con ordigni incendiari durante l’apertura delle Olimpiadi, a Bologna si torna a parlare di sabotaggi. Questa volta, i danni sono stati fatti ai cavi della rete ferroviaria, tranciati in alcune zone della città. Nessuno ha rivendicato ancora l’atto, ma le autorità temono che possa essere un altro segnale di tensione crescente contro le infrastrutture. La polizia sta già indagando per capire chi ci sia dietro e cosa vogliano ottenere con questi atti di vandalismo.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Due notti dopo i sabotaggi con ordigni incendiari alla linea Alta velocità avvenuti in occasione dell’apertura delle Olimpiadi (nella mattina di sabato 7 febbraio), si è verificato un altro episodio di danneggiamento doloso. Sempre in zona Bologna. Questa volta si tratta di cavi tranciati nella zona ferroviaria merci. Nella notte tra domenica e lunedì alcuni cavi sono stati tranciati – questa volta non bruciati – sulla linea di cintura, l'insieme di binari e bivi che si sviluppa da est a ovest passando a nord del capoluogo emiliano, dove transitano i convogli merci, saltando la stazione centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un altro colpo alle ferrovie. Dopo i sabotaggi, cavi tranciati a Bologna: cosa è successo

Un ordigno artigianale è stato trovato vicino alla stazione di Bologna, a Castel Maggiore.

