Vaticano | Messa in 60 lingue grazie all’AI un ponte per i pellegrini e la comunione universale

Il Vaticano ha organizzato una messa in 60 lingue diverse, sfruttando l’intelligenza artificiale per tradurre i testi in tempo reale. La scelta nasce dalla volontà di facilitare la partecipazione di pellegrini provenienti da tutto il mondo, molti dei quali incontrano difficoltà con le lingue tradizionali. Durante l’evento, i fedeli hanno potuto seguire le celebrazioni nella propria lingua, grazie a dispositivi tecnologici distribuiti ai presenti.

La Messa in 60 Lingue: Il Vaticano Sfrutta l’Intelligenza Artificiale per Abbattere le Barriere Linguistiche. La Basilica di San Pietro ha inaugurato un servizio di traduzione simultanea della Messa in 60 lingue, sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale. L’innovazione, presentata il 17 febbraio 2026, mira a rendere la liturgia accessibile a un pubblico globale, superando le barriere linguistiche e promuovendo una partecipazione più inclusiva alla celebrazione. Il progetto, realizzato in collaborazione con la società Translated, coincide con le celebrazioni per il quarto centenario della dedicazione della Basilica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ponte sul torrente Stella. Via ai lavori in primavera per la messa in sicurezzaA partire dalla primavera, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Stella, situato in via Larga.

‘Messa’ e ‘comunione’ a base di bitter in Fiera a Rimini: bufera sulle finte suoreA Rimini, una manifestazione ha scatenato polemiche dopo che alcune persone hanno simulato una messa e distribuito “comunioni” con bitter, mentre le ragazze vestite da suora si sono occupate di offrire le bevande.

