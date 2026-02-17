‘Messa’ e ‘comunione’ a base di bitter in Fiera a Rimini | bufera sulle finte suore

A Rimini, una manifestazione ha scatenato polemiche dopo che alcune persone hanno simulato una messa e distribuito “comunioni” con bitter, mentre le ragazze vestite da suora si sono occupate di offrire le bevande. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, alcuni scandalizzati dalla descrizione della cerimonia improvvisata. Gli organizzatori hanno spiegato che si trattava di uno spettacolo satirico, ma il pubblico non ha apprezzato. La vicenda ha suscitato reazioni forti sui social e tra le autorità locali.

Rimini, 16 febbraio 2026 – Una 'messa' in Fiera prima di bersi un bitter alcolico. E per l'occasione a offrire la 'comunione' sono ragazze vestite da suora. La trovata di una ditta lombarda produttrice di un bitter, ha fatto sicuramente centro. In Fiera in questi giorni si sta svolgendo Beer&Food Attraction e nel padiglione D5 c'è uno stand dove la fila è costante. Tutti in coda per prendere la 'comunione' dalle suore o farsi servire al bancone un bitter dai frati. Chiaramente solo gli abiti richiamano la religione, perché qui nessuno ha mai preso i voti. Semmai a dare i voti è il pubblico, che ha già promosso l'idea stando alla fila che si trova davanti allo stand.