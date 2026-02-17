Vasto il corpo di un uomo di 48 anni trovato in un rudere abbandonato aperta un'inchiesta

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in un rudere nel centro di Vasto, probabilmente perché si era rifugiato lì durante le recenti giornate di maltempo. La polizia ha aperto un’inchiesta per capire le cause della sua morte, dopo aver scoperto il suo corpo tra le macerie dell’edificio abbandonato. Gli agenti stanno esaminando eventuali tracce di violenza e cercano testimoni che possano fornire informazioni sulla sua presenza nell’edificio.

Il corpo si trovava in un edificio parzialmente diroccato nel centro di Vasto, in cui probabilmente l'uomo aveva trovato rifugio nei giorni scorsi.