Svolta nel caso di Daniela Ruggi. I resti della 32enne scomparsa sono stati trovati il primo gennaio da due escursionisti in una torre abbandonata vicino a Modena. Ora si attende l’identificazione ufficiale e eventuali chiarimenti sulle circostanze della morte.

Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi è sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata avvistata per l'ultima volta. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Daniela Ruggi trovata morta: il corpo della 32enne scomparsa in un rudere abbandonato

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.

La polizia ha fatto una svolta nel caso di Daniela Ruggi.

Daniela Ruggi, trovati resti umani in un casolare - Vita in diretta 05/01/2026

Ultime notizie su Daniela Ruggi

