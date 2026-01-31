Daniela Ruggi trovata morta | il corpo della 32enne scomparsa in un rudere abbandonato
Svolta nel caso di Daniela Ruggi. I resti della 32enne scomparsa sono stati trovati il primo gennaio da due escursionisti in una torre abbandonata vicino a Modena. Ora si attende l’identificazione ufficiale e eventuali chiarimenti sulle circostanze della morte.
Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi è sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata avvistata per l'ultima volta. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su Daniela Ruggi
Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti trovati nel rudere vicino Modena. Svolta nel caso
La polizia ha confermato che i resti trovati in un rudere vicino Modena sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa lo scorso primo gennaio.
Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena. Svolta nel caso
La polizia ha fatto una svolta nel caso di Daniela Ruggi.
Daniela Ruggi, trovati resti umani in un casolare - Vita in diretta 05/01/2026
Ultime notizie su Daniela Ruggi
Argomenti discussi: Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena. Svolta nel caso; Daniela Ruggi, svolta sul caso: sono della giovane scomparsa i resti trovati nel rudere; Chi era Daniela Tonetto, insegnante morta a Udine: cadavere trovato in casa dopo due mesi; Daniela Ruggi trovata morta sono della 32enne i resti trovati nel rudere vicino Modena Svolta nel caso.
Daniela Ruggi trovata morta, sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino Modena. Svolta nel casoSvolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino ... ilmessaggero.it
Daniela Ruggi, la svolta nel caso: spno della 32enne i resti trovati nel rudereSvolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino ... ilmessaggero.it
Dentro la notizia. . Daniela Ruggi, lo sceriffo rientra in casa dopo 420 giorni. A #DentrolaNotizia le immagini della casa. - facebook.com facebook
#Modena Accertamenti su resti umani e un capo di abbigliamento intimo femminile trovati in un casolare abbandonato a Montefiorino, non lontano dall'abitazione di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024. Lo si legge sui social di @chilhavistorai3 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.