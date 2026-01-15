Uomo bruciato vivo a Trigoria | aperta un'inchiesta per omicidio c'è un sospettato

La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per omicidio in relazione alla morte di un uomo bruciato vivo a Trigoria a febbraio 2024. Al momento, sono state identificate delle persone sospettate e si stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. L'indagine prosegue per fare luce su un episodio di grave gravità.

Leggi anche: Scompare da Anguillara, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio

Orrore a Trigoria: bruciato vivo in strada. C’è un sospettato.

uomo bruciato vivo trigoriaBruciato vivo in strada e ucciso a Trigoria. Un anno dopo spunta la verità - Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l'uomo non si sarebbe dato fuoco da solo. romatoday.it

