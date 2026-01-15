Uomo bruciato vivo a Trigoria | aperta un'inchiesta per omicidio c'è un sospettato

La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per omicidio in relazione alla morte di un uomo bruciato vivo a Trigoria a febbraio 2024. Al momento, sono state identificate delle persone sospettate e si stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. L'indagine prosegue per fare luce su un episodio di grave gravità.

Roma – Uomo bruciato vivo a Trigoria, si indaga per omicidio - Dopo un anno di indagini serrate, è stato aperto un fascicolo dalla Procura verso ignoti ROMA – A distanza di quasi un anno emergono nuovi e inquietanti ele ... etrurianews.it

Bruciato vivo in strada e ucciso a Trigoria. Un anno dopo spunta la verità - Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l'uomo non si sarebbe dato fuoco da solo. romatoday.it

