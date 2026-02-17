Vasco Rossi torna sulle critiche ricevute in carriera e lancia una bordata
Vasco Rossi ha commentato le numerose critiche che ha ricevuto nel corso della sua carriera, accusando alcuni detrattori di aver tentato di mettere in ombra il suo talento. La cantante ha parlato durante un'intervista, sottolineando come le critiche siano spesso nate da invidia o incomprensioni. In passato, il rocker ha affrontato attacchi pubblici e commenti negativi, ma questa volta ha deciso di rispondere con parole dure e ferme. Durante l'intervista, ha anche menzionato un episodio preciso in cui un commento negativo lo ha motivato a continuare con ancora più determinazione.
In un lungo post Vasco Rossi ha ricordato le numerosissime critiche ricevute durante la sua carriera e, a tal proposito, ha lanciato più di una bordata. Insomma il cantautore di Zocca non sembra proprio mandarle a dire. La carriera di Vasco Rossi non è stata mai semplice. Nel suo percorso artistico ci sono stati diversi alti e bassi, persone che non credevano in lui e che spesso hanno “demolito” il suo talento. Ma il Blasco non si è mai arreso ed è sempre andato dritto per la sua strada. Nonostante tutto, nonostante tutti. Vasco Rossi, infatti, pian piano si è fatto largo nella storia della musica italiana, diventando oggi uno dei miti intramontabili. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo le critiche sull’Inno d’Italia cantato alle Olimpiadi
Vasco Rossi ha reagito duramente alle polemiche sull’esibizione di Laura Pausini all’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, accusando sui social chi ha criticato la cantante.
