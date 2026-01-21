Capitale della cultura il Pd | Intervenire subito con una variazione di bilancio per integrare i fondi insufficienti

Il Pd ha richiesto un intervento urgente attraverso una variazione di bilancio per aumentare i fondi destinati alla candidatura di Forlì come Capitale Italiana della Cultura. La designazione tra le dieci città finaliste rappresenta un’opportunità significativa per il territorio, che merita di essere valorizzata al massimo. È fondamentale garantire risorse adeguate per sostenere le iniziative culturali e promuovere lo sviluppo locale.

"L'inserimento di Forlì tra le 10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura è una buona notizia, che va colta fino in fondo come un'opportunità importante per l'intero territorio. La segreteria comunale del Pd e il gruppo consiliare commenta così l'annuncio di Forlì-Cesena.

