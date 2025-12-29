Adsp Mtcs insediato nuovo Comitato gestione | ratificata variazione urgente bilancio

Questa mattina si è insediato il nuovo Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, dopo la designazione da parte della Regione Lazio del nuovo rappresentante. Contestualmente, è stata ratificata una variazione urgente al bilancio, approvata per garantire un'adeguata gestione delle attività portuali. L'insediamento e le decisioni assunte rappresentano un passo importante per il funzionamento e lo sviluppo del sistema portuale.

Civitavecchia, 29 dic. (Adnkronos) - Si è insediato questa mattina il nuovo Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, a seguito della designazione, da parte della Regione Lazio, del proprio rappresentante, ing. Giorgio Pineschi, che si è aggiunto al rappresentante del Comune di Civitavecchia, arch. Emiliano Scotti, già designato nelle scorse settimane. Ad oggi resta da perfezionare unicamente la designazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, necessaria per completare la composizione dell'organo collegiale. Il Comitato di Gestione si è riunito per la prima volta sotto la presidenza del Presidente dell'AdSP Mtcs, Raffaele Latrofa, ed è stato chiamato a deliberare sulla ratifica del decreto presidenziale del 16 dicembre scorso, relativo alla quinta variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2025, adottata dal Presidente in una fase in cui il Comitato non risultava ancora ricostituito.

