Tensione a Eboli, stamattina: in località Acqua dei Pioppi, infatti, un palo della pubblica illuminazione, forse a causa del forte vento, è improvvisamente caduto sulla carreggiata. Fortunatamente, nessun automobilista è stato colpito. Traffico in tilt. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Tensione ad Eboli: palo della pubblica illuminazione cade sulla carreggiata

Eboli, camion contro un palo: interrotto il transito dei treni - A Eboli un camion ha urtato un palo ed ha fatto cadere i cavi elettrici dell'alta tensione sui binari ed è stato subito interrotto il transito dei treni. ilmattino.it

La gru del camion tocca i cavi dell'alta tensione: operaio di 26 anni muore folgorato - Un operaio di 26 anni, di nazionalità indiana, è morto folgorato ad Eboli, in provincia di Salerno mentre si trovava all'interno di un piazzale adibito al parcheggio di un ristorante lungo la ... corriereadriatico.it

Momenti di tensione si sono registrati a Eboli, in via Matteo Ripa, nel corso dei festeggiamenti legati al tradizionale brindisi dei Vigili di Natale - facebook.com facebook