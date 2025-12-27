Tensione ad Eboli | palo della pubblica illuminazione cade sulla carreggiata
Tensione a Eboli, stamattina: in località Acqua dei Pioppi, infatti, un palo della pubblica illuminazione, forse a causa del forte vento, è improvvisamente caduto sulla carreggiata. Fortunatamente, nessun automobilista è stato colpito. Traffico in tilt. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
