Vangelo del 17 febbraio 2026 | il lievito che cambia l’animo

Il Vangelo del 17 febbraio 2026, letto oggi, ci mostra come il lievito possa trasformare una massa di farina. Don Luigi Maria Epicoco spiega che questa parabola invita a riflettere sul potere di un piccolo gesto di bontà. Questa immagine ci ricorda che anche un'azione semplice può cambiare profondamente il cuore delle persone.

Meditiamo il Vangelo del 17 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Gesù invita i discepoli a oltrepassare le paure materiali, per sforzarsi di comprendere a pieno il vero significato del termine “lievito”. Nel testo si legge: Gesù, infatti, li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». Ma cos’è davvero questo lievito? In quel tempo, i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

