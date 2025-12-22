Valtur in vendita i biglietti per le prossime partite interne contro Verona Milano e Avellino

Sono aperte le vendite dei biglietti per le prossime partite interne di Valtur contro Verona, Milano e Avellino. I tagliandi sono acquistabili presso il New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Si consiglia di prenotare in anticipo per garantirsi l’ingresso e seguire le disposizioni di accesso.

BRINDISI - In vendita i biglietti per le prossime partite interne contro Verona, Milano e Avellino. Ticket disponibili al New basket Store, online Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Prosegue, inoltre, la campagna abbonamenti del girone di ritorno attiva fino a domenica 4. Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dell'Opiquad Arena di Monza, palasport in cui si disputerà la prossima partita di campionato Blu Basket Bergamo Valtur Brindisi. Si gioca domenica 14 dicembre alle 18. Ieri Bergamo ha battuto la Fortitudo Bologn IT'S GAMEDAY --- : Estra Pistoia : 18:00 : PalaPentassuglia --- Biglietti in vendita: New Basket Store (10:00-13:00) Online su Vivaticket Botteghino palasport dalle ore 16:30 --- : LNP Pass : Ciccio Riccio

