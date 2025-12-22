Valtur in vendita i biglietti per le prossime partite interne contro Verona Milano e Avellino

Sono aperte le vendite dei biglietti per le prossime partite interne di Valtur contro Verona, Milano e Avellino. I tagliandi sono acquistabili presso il New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. Si consiglia di prenotare in anticipo per garantirsi l’ingresso e seguire le disposizioni di accesso.

BRINDISI - In vendita i biglietti per le prossime partite interne contro Verona, Milano e Avellino. Ticket disponibili al New basket Store, online Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Prosegue, inoltre, la campagna abbonamenti del girone di ritorno attiva fino a domenica 4. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

