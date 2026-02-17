Valditara ai Campionati della Cucina | I cuochi sono un pilastro dell’Italia Investimenti da 220 milioni agli alberghieri e oltre 2mila iscrizioni al 4+2
Giuseppe Valditara ha partecipato ai Campionati della Cucina Italiana 2026, manifestazione che si è tenuta dal 15 al 17 febbraio al Rimini Expo Centre, per sottolineare il ruolo fondamentale dei cuochi nel patrimonio del Paese. La sua presenza si inserisce in un contesto di investimenti significativi, tra cui 220 milioni di euro destinati agli istituti alberghieri, e di un aumento delle iscrizioni ai corsi di formazione superiore, che hanno superato le duemila adesioni con il nuovo percorso 4+2.
Campionati della Cucina Italiana 2026: i cuochi di Frosinone protagonisti a Rimini
I cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.
