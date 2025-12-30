Firenze successo per Capannucce in Città | 2mila iscrizioni da tutta Italia

Capannucce in Città conferma il suo successo a Firenze, con 2.000 iscrizioni provenienti da tutta Italia. L’iniziativa coinvolge famiglie, scuole e parrocchie, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento nel settore. Questo risultato testimonia l’interesse e l’attenzione verso progetti dedicati alle comunità locali e nazionali, promuovendo valori di partecipazione e condivisione.

Firenze, 30 dicembre 2025 - Capannucce in Città raccoglie 2.000 adesioni e amplia i suoi confini coinvolgendo famiglie, scuole e parrocchie da tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria. Le iscrizioni hanno coinvolto partecipanti provenienti da nord a sud del Paese. In Piemonte, dalla provincia di Torino, sono arrivate adesioni da Locana e Orbassano; dalla Lombardia, in particolare dalla provincia di Milano, da Trezzano sul Naviglio; dalla Liguria, dalla provincia di Genova, con Chiavari. Nel Lazio, la provincia di Frosinone è rappresentata da Sora. Al sud, significativa la partecipazione della Calabria, con iscrizioni dalla provincia di Cosenza (Rossano Calabro) e da quella di Catanzaro (Taverna), a testimonianza di un coinvolgimento che attraversa l’intero Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, successo per Capannucce in Città: 2mila iscrizioni da tutta Italia Leggi anche: A Firenze esperti da tutta Italia per UrbanPromo 2025 Leggi anche: Senigallia città gourmet anche a Natale: si rinnova l'appuntamento con racconti e sapori da tutta Italia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Firenze, esplosione in un deposito Eni a Calenzano. Cosa è successo - Sono da poco passate le 10 del mattino di oggi, lunedì 9 dicembre, quando un'esplosione colpisce l'area del deposito di carburanti Eni di Calenzano, in provincia di Firenze. tg24.sky.it #focusCittaMetroFI. Si conferma iniziativa di successo che intercetta un bisogno concreto il BonusBack TPL della Città Metropolitana di Firenze. Nel 2025, dopo la grande risposta 2024, la richiesta di bonus di sostegno all’acquisto di abbonamenti ai mezzi pu x.com La Nazione di Firenze, domenica 28 Dicembre 2025, mette in luce il successo di In Love Cama con Rene' Legati nel 62esimo Premio Cupolone. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.