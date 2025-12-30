Firenze successo per Capannucce in Città | 2mila iscrizioni da tutta Italia

Capannucce in Città conferma il suo successo a Firenze, con 2.000 iscrizioni provenienti da tutta Italia. L’iniziativa coinvolge famiglie, scuole e parrocchie, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento nel settore. Questo risultato testimonia l’interesse e l’attenzione verso progetti dedicati alle comunità locali e nazionali, promuovendo valori di partecipazione e condivisione.

Firenze, 30 dicembre 2025 - Capannucce in Città raccoglie 2.000 adesioni e amplia i suoi confini coinvolgendo famiglie, scuole e parrocchie da tutta Italia, dal Piemonte alla Calabria. Le iscrizioni hanno coinvolto partecipanti provenienti da nord a sud del Paese. In Piemonte, dalla provincia di Torino, sono arrivate adesioni da Locana e Orbassano; dalla Lombardia, in particolare dalla provincia di Milano, da Trezzano sul Naviglio; dalla Liguria, dalla provincia di Genova, con Chiavari. Nel Lazio, la provincia di Frosinone è rappresentata da Sora. Al sud, significativa la partecipazione della Calabria, con iscrizioni dalla provincia di Cosenza (Rossano Calabro) e da quella di Catanzaro (Taverna), a testimonianza di un coinvolgimento che attraversa l’intero Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

