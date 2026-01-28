In arrivo i metal-detector nelle scuole Valditara | I presidi potranno richiederli al Prefetto

Domani al massimo, il Ministero dell’Istruzione diramerà una circolare con le indicazioni per l’uso dei metal detector nelle scuole. I presidi potranno richiederli ai Prefetti, che si occuperanno di organizzarne l’installazione. La decisione arriva dopo le ultime discussioni sulla sicurezza negli istituti.

AGI - Metal detector nelle scuole? "Ci stiamo lavorando e credo che in queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa con il ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti ". Lo anticipa a "Cinque minuti", in onda dopo il Tg1, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Pieno rispetto dell'autonomia delle scuole". "Significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici - spiega il ministro -, nel pieno rispetto dell’ autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti, all’ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell’utilizzo di coltelli da parte dei ragazzi. 🔗 Leggi su Agi.it

La prossima direttiva ministeriale prevede controlli con metal detector nelle scuole, su richiesta dei presidi.

