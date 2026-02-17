Valanga travolge un gruppo di amici in motoslitta | uno è scomparso nel nulla

Un uomo di Rozzano (Mi) è scomparso dopo essere stato investito da una valanga mentre era con tre amici in motoslitta a Madesimo (So). La slavina, causata da una forte nevicata, ha sepolto il gruppo e reso impossibile il loro intervento immediato. Le squadre di soccorso hanno tentato di trovare l’uomo, ma le ricerche sono state interrotte al tramonto senza risultati.

Sono state sospese lunedì sera, al calare dell’oscurità e senza esito, le operazioni di ricerca dell’uomo di Rozzano (Mi), travolto da una valanga nel territorio di Madesimo (So) mentre si trovava a bordo di una motoslitta insieme a tre amici. L’incidente è avvenuto nella zona del Lago Nero, a quota elevata, in un tratto particolarmente impervio delle montagne valtellinesi. Per l’intera giornata, i soccorritori appartenenti ai diversi enti impegnati nelle operazioni – tra cui vigili del fuoco, soccorso alpino e unità cinofile – hanno lavorato senza sosta in un contesto estremamente complesso. Le attività si sono svolte infatti in presenza di condizioni meteorologiche avverse e di un quadro nivologico delicato, con abbondanti nevicate recenti e rischio valanghivo elevato, che ha imposto la massima cautela in ogni fase degli interventi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Madesimo, valanga di neve travolge 4 amici in motoslitta: c’è un dispersoA Madesimo, quattro amici sono stati travolti da una valanga di neve mentre erano in motoslitta, causando la scomparsa di uno di loro. Trentino, valanga travolge gruppo di scialpinisti. Uno è graveUna valanga si è staccata in Trentino, travolto un gruppo di scialpinisti vicino a Bellamonte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valanga travolge un gruppo di sciatori freeride: due morti e un ferito grave; Montagna, 5 morti tra Valtellina, Trentino e Valle d'Aosta; Valanga fuoripista sopra Courmayeur: due vittime e un ferito grave; Tragedia in Trentino: una valanga travolge quattro alpinisti sul Lago di Paneveggio. Valanga travolge un gruppo di amici in motoslitta: uno è scomparso nel nullaSono state sospese lunedì sera, al calare dell’oscurità e senza esito, le operazioni di ricerca dell’uomo di Rozzano (Mi), travolto da una valanga nel territorio di Madesimo (So) mentre si trovava a b ... bresciatoday.it Valanga sopra Madesimo travolge quattro persone, una dispersa. Un'altra in fuoripista sopra Courmayeur, 3 mortiDue episodi, uno in Valle d'Aosta. Il secondo in Lombardia. Due snowboarder deceduti nel Tirolo austriaco (ANSA) ... ansa.it Valanga a Madesimo, sospese fino a martedì mattina le ricerche dell’escursionista di 57 anni disperso https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/02/valanga-a-madesimo-travolge-4-sciatori-un-disperso--453495fe-4909-4308-9110-c1e08d2ebd59.html facebook Valanga sopra Madesimo travolge quattro persone, una dispersa. Due coppie di amici in motoslitta, ricerche in corso #ANSA x.com