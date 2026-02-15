Madesimo valanga di neve travolge 4 amici in motoslitta | c’è un disperso

A Madesimo, quattro amici sono stati travolti da una valanga di neve mentre erano in motoslitta, causando la scomparsa di uno di loro. La slavina si è staccata improvvisamente sulle montagne sopra il paese, portando con sé la motoslitta e le persone a bordo. I soccorritori sono arrivati sul posto poco dopo, ma la neve ha reso difficile l’intervento.

Madesimo (Sondrio) – Quattro persone travolte da una valanga di neve sulle montagne sopra Madesimo. L'allarme è stato lanciato attorno alle 17.15 di oggi, domenica 15 febbraio 2026, e le ricerche sono partite immediatamente. Tre escursionisti sarebbero già stati tratti in salvo mentre si continua a cercare il disperso. Le condizioni dei sopravvissuti non sono ancora note. I soccorsi. In azione gli uomini del soccorso alpino, i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco mentre dalle piazzole si sono alzati due elicotteri del 118 da Sondrio e Brescia. L'area interessata dalla valanga è sulle alture di Lago Nero, nota località turistica della Valchiavenna.