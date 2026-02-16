Svizzera deraglia un treno per valanga | ci sono feriti

Un treno ha deragliato in Svizzera perché una valanga ha scaricato neve sui binari. L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, lungo la linea ferroviaria che collega le due località. A bordo ci sono alcuni feriti, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

Un treno è deragliato in Svizzera a causa di una valanga. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino fra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, lungo la linea Frutigen-Brig. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, alcune persone sarebbero rimaste ferite e le operazioni di intervento sono in corso. Incidente ferroviario a Goppenstein nel Canton Vallese. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali. Immediata l'attivazione dei soccorsi. Le dinamiche sono ancora oggetto di verifica da parte delle autorità competenti. Traffico ferroviario interrotto sulla linea Frutigen-Brig. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

