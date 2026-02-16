Svizzera deraglia un treno per valanga | ci sono feriti
Un treno ha deragliato in Svizzera perché una valanga ha scaricato neve sui binari. L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, lungo la linea ferroviaria che collega le due località. A bordo ci sono alcuni feriti, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.
Un treno è deragliato in Svizzera a causa di una valanga. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino fra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, lungo la linea Frutigen-Brig. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, alcune persone sarebbero rimaste ferite e le operazioni di intervento sono in corso. Incidente ferroviario a Goppenstein nel Canton Vallese. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali. Immediata l'attivazione dei soccorsi. Le dinamiche sono ancora oggetto di verifica da parte delle autorità competenti. Traffico ferroviario interrotto sulla linea Frutigen-Brig. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Svizzera, deraglia treno con 80 passeggeri: ci sono feriti. «Convoglio colpito da valanga»
Un treno ha deragliato nel Vallese, ferendo diversi passeggeri, dopo essere stato colpito da una valanga.
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo
Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ++ Un treno deraglia in Svizzera, feriti ++; Svizzera, treno deraglia nel Cantone del Vallese: ci sono feriti; Svizzera, treno deraglia nel Cantone Vallese per una valanga: alcuni feriti; Deraglia un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn.
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordoIn Svizzera una valanga ha fatto deragliare un treno sulla linea Frutigen-Brig, nel Canton Vallese: diversi feriti, circa 80 passeggeri a bordo ... fanpage.it
Svizzera, deraglia treno colpito da valanga: a bordo 80 passeggeri, ci sono diversi feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica ... ilmessaggero.it
Carattere-Svizzera, piegata la Repubblica Ceca Guarda le immagini - facebook.com facebook