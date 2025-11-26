Tragedia sfiorata sui binari Treno travolge una bisarca Auto sulla strada cinque feriti
Un treno fermo lungo i binari, poco dopo un passaggio a livello devastato. Un camion schiacciato davanti al locomotore. Carcasse di auto rovesciate sulla carreggiata e lungo la massicciata. Intorno, il silenzio gelato delle campagne a ridosso del Po. Lo scenario è da catastrofe. Difficile anche solo immaginare che quanto accaduto ieri mattina a Senetica, nel Bondenese, possa essersi risolto senza conseguenze fatali per le persone coinvolte. E invece è andata miracolosamente così. È di cinque feriti (tre dei quali soltanto con qualche contusione) il bilancio dell’incidente ferroviario fra treno e bisarca avvenuto a pochi chilometri da Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
