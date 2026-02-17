Valanga a Medesimo ancora nessuna traccia dell' escursionista milanese disperso

Una valanga a Madesimo ha travolto un escursionista milanese, rendendo difficile trovarlo tra le macerie di neve. La slavina si è staccata nel pomeriggio vicino al Lago Nero, in una zona molto frequentata da chi pratica escursioni invernali. Le squadre di soccorso stanno scavando nel silenzio della neve fresca, ma finora non hanno trovato tracce dell’uomo.

Ancora troppa neve intorno a Madesimo (vicino a Sondrio, zona Lago Nero), dove da diverse ore è disperso un escursionista milanese. Oggi (martedì) i soccorritori hanno tentato di riprendere le operazioni, ma a causa delle consistenti nevicate notturne non è stato possibile procedere in sicurezza. L'uomo disperso, un 56enne di Rozzano, era partito per un percorso in motoslitta insieme ad altre tre persone (in salvo e non in pericolo di vita). All'improvviso, mentre si trovavano a circa 2300 metri di altezza, sono stati raggiunti da una valanga. Le ricerche si concentrano a ridosso del Lago Nero, un'area che per via delle condizioni climatiche è al momento ancora più pericolosa del solito.