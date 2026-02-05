Peschereccio affondato ancora nessuna traccia del disperso

Dopo tre giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del pescatore disperso dopo l'affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino. Le operazioni continuano, ma finora non si sono trovati segni dell’uomo disperso in mare. La Guardia Costiera e le imbarcazioni civili perlustrano l’area senza sosta, sperando di trovare qualche indizio. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari e la comunità locale.

Dopo tre giorni sono ancora senza esito le ricerche della persona dispersa in mare dopo l'affondamento del peschereccio Acquario, al largo di Portofino, a circa tre miglia nautiche dalla costa. Si continuerà a cercare molto probabilmente ancora nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, in.

