anziano disperso in val vigezzo ancora nessuna traccia di marcello copia

Ancora nessuna traccia di Marcello Copia, l’anziano disperso in Val Vigezzo. L’uomo, 81 anni di Vogogna, non è rientrato a casa dopo essere uscito con la propria auto sabato 27 dicembre. Le ricerche, condotte dalle autorità, proseguono senza esito. Si invita chi avesse informazioni utili a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Dell'uomo, 81enne residente a Vogogna, non si hanno notizie dalla serata di sabato 27 dicembre, quando non è rientrato a casa dopo essere uscito con la propria auto. La macchina è stata trovata abbandonata.

