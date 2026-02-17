Una valanga a Madesimo ha bloccato le ricerche del 57enne di Rozzano, a causa della quantità eccessiva di neve al lago Nero. La neve fresca ha reso impossibile il lavoro dei soccorritori, che già il 15 febbraio avevano trovato difficile muoversi in quota. Gli esperti temono che le condizioni meteorologiche sfavorevoli possano prolungare le operazioni di recupero.

Madesimo (Sondrio), 17 Febbraio 2026 – Le forti nevicate nella notte hanno reso pericolose le ricerche dell' escursionista di 56 anni di Rozzano, nel Milanese, che in motoslitta è stato travolto da una valanga è stato travolto in Valchiavenna, sopra Madesimo, a un altezza di 2300 metri nel pomeriggio del 15 febbraio. Troppa neve, impossibile operare. Due coppie di amici in motoslitta, ricerche in corso L'ulteriore massa nevosa accumulatasi nella notte sulle pendici a ridosso del lago Nero, sede delle operazioni di ricerca, ha reso l'area ancora più pericolosa per il personale impegnato nelle ricerche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valanga a Madesimo, troppa neve al lago Nero: sospese le ricerche del 57enne di Rozzano

Valanga a Madesimo, ricerche sospese col buio: nessuna traccia dell’uomo travoltoUna valanga a Madesimo ha travolto un uomo di Rozzano (Milano), causando la sospensione delle ricerche al calare della notte.

Madesimo: proseguono le ricerche dell'uomo travolto da una valangaUn uomo è morto ieri a Madesimo dopo essere stato travolto da una valanga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.