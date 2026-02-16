Valanga a Madesimo ricerche sospese col buio | nessuna traccia dell’uomo travolto

Una valanga a Madesimo ha travolto un uomo di Rozzano (Milano), causando la sospensione delle ricerche al calare della notte. Le squadre hanno interrotto le operazioni senza trovare tracce dell’uomo, che si trovava sulla motoslitta con altri tre amici quando è stato travolto. La neve fresca e le condizioni difficili rallentano gli interventi.

Soccorsi al lavoro per tutta la giornata in condizioni meteo difficili e con rischio valanghivo elevato. Le operazioni riprenderanno all'alba. Il video Sono state sospese al calare dell'oscurità, senza esito, le operazioni di ricerca dell'uomo di Rozzano (Milano), travolto da una valanga nel territorio di Madesimo mentre si trovava a bordo di una motoslitta insieme a tre amici. L'incidente è avvenuto nella zona del Lago Nero, a quota elevata, in un tratto particolarmente impervio delle montagne valtellinesi. Per l'intera giornata i soccorritori, appartenenti ai diversi enti impegnati nelle operazioni – tra cui vigili del fuoco, soccorso alpino e unità cinofile – hanno lavorato senza sosta in un contesto particolarmente complesso.