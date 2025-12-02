Vaga in strada in pigiama | investita e uccisa da un' auto
Una donna è morta poco prima dell'alba di oggi 2 dicembre a Gallico, periferia nord di Reggio Calabria, dopo essere stata investita da un'autovettura. Secondo quanto appreso la vittima non aveva documenti con sé e camminava lungo la carreggiata indossando solo un pigiama e una felpa. Sono in. 🔗 Leggi su Today.it
Vaga in strada in pigiama: investita e uccisa da un'auto - A dare l'allarme è stato lo stesso conducente della vettura che l'ha travolta ... Secondo today.it