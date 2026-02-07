Donna muore investita da un' auto sulla Cassia sud

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo. Una donna stava camminando lungo la strada quando è stata investita da una Panda. Nonostante i soccorsi, la donna è deceduta poco dopo. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L'incidente è avvenuto a pochi chilometri da Ponte di Cetti. Sul posto la polizia locale per accertamenti Drammatico incidente stradale alle porte di Viterbo. Una donna ha perso la vita intorno alle 18 dopo essere stata investita da una panda sulla Cassia Sud, mentre stava camminando sulla statale. Il sinistro mortale è avvenuto all'altezza del chilometro 76. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

