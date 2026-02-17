Va bene tutto ma Del Piero simulatore no caro Sala
Beppe Sala ha creato polemiche accusando Alessandro Del Piero di aver simulato durante una partita, causando reazioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La sua affermazione ha suscitato sdegno tra chi ritiene ingiusto mettere sullo stesso piano il nostro campione con altri giocatori. In un contesto già caldo, alcuni hanno ricordato episodi passati in cui Sala stesso ha criticato comportamenti simili durante le partite.
Il povero Beppe Sala ha probabilmente detto la più grossa stupidaggine della sua vita, affermando che Del Piero, come Chiellini, ha “fatto simulazioni incredibili” e ora non si dovrebbe permettere di criticare Bastoni. Siccome persino gli interisti più sfegatati ma comunque calcisticamente competenti si sono stupiti di aver sentito una tale accusa ad Alessandro Del Piero, si sono riversati su YouTube per trovare simulazioni dello storico capitano bianconero che potessero suffragare le accuse di Sala: un interista intelligente come lui mica avrà parlato a caso, no? E infatti hanno trovato la prova regina, la pistola fumante.🔗 Leggi su Today.it
#Del Piero deluso da #Chivu sull’analisi del rosso a #Kalulu: “Mi aspettavo da lui un'interpretazione diversa di questo episodio, perché l'Inter non ha bisogno di questo. Quando sei il più forte vuoi vincere bene e se vinci con un episodio del genere palese non - facebook.com facebook