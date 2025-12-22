Tommaso Sala si accontenta | Va bene così è tutto oro
Tommaso Sala recupera tante posizioni nella seconda manche dello slalom speciale maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino ed entra così tra i primi 15: l’azzurro, ai microfoni di Rai 2 HD, spiega la propria condotta di gara dopo il 26° posto della prima run. L’ analisi della manche dell’azzurro: “ Sono partito a tutta sinceramente, ho cercato di dare il massimo, come faccio sempre, però ho ricercato proprio tanta velocità. Peccato un po’ per un errore tra le prime due doppie, nel settore del muro ho perso un paio di decimi, e qui sotto ho fatto un numero un po’ da circo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Max Carca: «Il team cresce, avanti su questa strada».
Coppa del mondo di sci Alpino # Colpo del nostro Alex Vinatzer nello slalom di Val d'Isere: da 25° a 4°. Vince Haugan, mentre il secondo azzurro Tommaso Sala è settimo Ho visto l'impresa di Alex Vinatzer nello slalom di Val d'Isere. Venticinquesimo dopo la - facebook.com facebook
Dopo il successo in gigante, Loic Meillard alza la voce anche in slalom e chiude al comando la prima manche. Prova spettacolare di Tommaso Sala, nono (+1.19) #SciAlpino #AlpineSkiing #FISAlpine #ValdIsère x.com
